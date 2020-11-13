 

Мнение: Развертывание миротворцев и “большая ошибка”.

13.11.2020, 10:00, Разное

Развертывание российских миротворцев в Карабахе на 12 ноября.

Брифинг МО РФ по развертыванию в Карабахе.

* * *

И о "большой ошибке".

Москве считают «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана по сбитому российскому вертолету, настаивают на скорейшем расследовании и наказании виновных, заявили журналистам в четверг в МИД России.
Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что «на войне как на войне, всякое может быть».
«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип “на войне как на войне”, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва ожидает «скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных».
«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — заявили в МИД России.

https://news.mail.ru/politics/44133324/ – цинк

Нехватка "сокрушительных ответов" на подобные инциденты приводит к тому, что МИДу потом приходится реагировать на подобные хамские выпады от не самых значительных стран.
Если бы перед заключением мира, последовал "сокрушительный ответ" (размер опционален) по территории Азербайджана в качестве ответа за атаку российского вертолета, то сейчас бы уже не МИД РФ, а МИД Азербайджана бегал бы с рассказами про "большую ошибку", но был бы вынужден ее проглотить.
И в следующий раз там бы лишний раз подумали, прежде чем что-то сделать или сказать по этому поводу. Ну а так, получите на выходе хамские выпады, которые лучше прочего указывают, что Азербайджан совершенно не раскаивается в том, что сделал, убив двух российских пилотов и уничтожив вертолет вне зоны боевых действий.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Джуд Лоу впервые рассказал о шестом ребенке: “Потрясающее чувство!”

02.08 / Коронавирус в России: стали известны новые данные по числу заразившихся

02.08 / Составлен рейтинг самых популярных цветов авто

14.07 / Некоторые пожилые россияне могут получить до 10 тысяч рублей от государства: подробности

07.08 / Москва прирастет отдельными районами Санкт-Петербурга

14.11 / Лекарство от рассеянного склероза может способствовать выздоровлению от COVID-19

09.10 / Мнение: Рекомендации

19.07 / Мнение: Мошенники в московской тюрьме: Больше нет подпольного колл-центра

21.09 / Мнение: Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

28.07 / «Статья чересчур умна для мадам Андреевой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска