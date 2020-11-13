Мнение: Развертывание миротворцев и “большая ошибка”.

13.11.2020, 10:00, Разное

Развертывание российских миротворцев в Карабахе на 12 ноября.

Брифинг МО РФ по развертыванию в Карабахе.

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И о "большой ошибке".

Москве считают «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана по сбитому российскому вертолету, настаивают на скорейшем расследовании и наказании виновных, заявили журналистам в четверг в МИД России.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что «на войне как на войне, всякое может быть».

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип “на войне как на войне”, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва ожидает «скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных».

«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — заявили в МИД России.

https://news.mail.ru/politics/44133324/ – цинк

Нехватка "сокрушительных ответов" на подобные инциденты приводит к тому, что МИДу потом приходится реагировать на подобные хамские выпады от не самых значительных стран.

Если бы перед заключением мира, последовал "сокрушительный ответ" (размер опционален) по территории Азербайджана в качестве ответа за атаку российского вертолета, то сейчас бы уже не МИД РФ, а МИД Азербайджана бегал бы с рассказами про "большую ошибку", но был бы вынужден ее проглотить.

И в следующий раз там бы лишний раз подумали, прежде чем что-то сделать или сказать по этому поводу. Ну а так, получите на выходе хамские выпады, которые лучше прочего указывают, что Азербайджан совершенно не раскаивается в том, что сделал, убив двух российских пилотов и уничтожив вертолет вне зоны боевых действий.