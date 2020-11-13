Бывший муж Гагариной хочет найти новую жену на реалити-шоу “Холостяк”

13.11.2020, 9:53, Разное

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пояснил о своем желании отправиться на шоу «Холостяк». Он заявил, что если бы место главного героя не было занято, он бы напросился в проект. Размышлениями по этому поводу фотограф поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили в браке шесть лет. Первые слухи о расставании пары начали распространяться в мае нынешнего года. Спустя несколько месяцев фотограф подтвердил, что не живет с певицей. Сейчас Дмитрий Исхаков нередко высказывается о том, какой бы могла быть его будущая супруга. На этот раз фотограф признался в желании найти вторую половину на шоу «Холостяк».

У своих подписчиков Исхаков поинтересовался, можно ли жениться в 42 года. Звездный фотограф был бы не против, если бы за него боролись красивые девушки со всей страны. Ему важно, чтобы новая избранница «души не чаяла» в нем.

Напомним, что главным героем следующего сезона «Холостяка» станет рэпер Тимати. Впервые за всю историю шоу продюсеры решили рассекретить имя ключевого персонажа до премьеры, пишет издание «Телепрограмма».