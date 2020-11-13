 

Эксперты рассказали о связи между гаджетами и тяжелой формой коронавируса

13.11.2020, 9:53, Разное

Эксперты рассказали россиянам, что существует связь между гаджетами и развитием тяжелой формы коронавируса. Известно, что инфекционное заболевание способно оказывать негативное воздействие на умственные способности человека.
Биолог Святослав Медведев пояснил о привычках, которые могут негативно сказаться на протекании коронавируса. Он считает, что COVID-19 провоцирует нарушение работы памяти. Поток информации, который осуществляется из гаджетов, может оказывать аналогичный эффект.

Любая болезнь в той или иной степени делает когнитивные функции более слабыми. Когда у человека болит голова или же поднялась температура тела, то не нужно злоупотреблять использованием электронных девайсов. Кроме того, во время болезни даже не стоит читать книги.

Проводить много времени за гаджетами в целом рекомендуется всем людям. Специалист считает, что вместо этого лучше гулять и общаться с людьми, заводить новые знакомства, пишет портал Newinform.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Пастор из США заявил, что конец света наступит в 2020 году

29.07 / Анна Седокова показала видео с помолвки и рассказала о знакомстве с Янисом Тиммой, причинах ссоры с мамой и домашнем насилии

08.11 / Фонд кино подписал 10-летний контракт с Джонни Деппом после его увольнения из Голливуда

11.09 / Коварство и любовь: тайны Chlamydia trachomatis

21.10 / Мнение: Боливия восстановит отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем

26.06 / Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии

30.06 / Прогулки на лошадях и автогонки: Ким Кардашьян поделилась фото с празднования 7-летия дочери Норт

13.08 / Завод «Электрокомпонент» выиграл тендер на поставку электрического стула в Теннесси

13.11 / Мнение: Армянский исход

22.09 / Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска