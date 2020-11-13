Эксперты рассказали о связи между гаджетами и тяжелой формой коронавируса

13.11.2020, 9:53, Разное

Эксперты рассказали россиянам, что существует связь между гаджетами и развитием тяжелой формы коронавируса. Известно, что инфекционное заболевание способно оказывать негативное воздействие на умственные способности человека.

Биолог Святослав Медведев пояснил о привычках, которые могут негативно сказаться на протекании коронавируса. Он считает, что COVID-19 провоцирует нарушение работы памяти. Поток информации, который осуществляется из гаджетов, может оказывать аналогичный эффект.

Любая болезнь в той или иной степени делает когнитивные функции более слабыми. Когда у человека болит голова или же поднялась температура тела, то не нужно злоупотреблять использованием электронных девайсов. Кроме того, во время болезни даже не стоит читать книги.

Проводить много времени за гаджетами в целом рекомендуется всем людям. Специалист считает, что вместо этого лучше гулять и общаться с людьми, заводить новые знакомства, пишет портал Newinform.