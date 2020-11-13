ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России

13.11.2020, 9:48, Новости дня

Сотрудники ФСБ ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны и задержали 27 человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности совместно с органами внутренних дел пресечена преступная деятельность 27 жителей 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Из незаконного оборота у подпольных оружейников изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В сентябре ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.