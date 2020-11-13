 

ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России

13.11.2020, 9:48, Новости дня

Сотрудники ФСБ ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны и задержали 27 человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности совместно с органами внутренних дел пресечена преступная деятельность 27 жителей 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Из незаконного оборота у подпольных оружейников изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

В сентябре ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

30.07 / В МИД Белоруссии прошли встречи с главами дипмиссий РФ и Украины

31.10 / В РФ за сутки выявили 18,1 тыс. случаев коронавируса

18.08 / Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

03.09 / Кравчук: Скабеева мне не противник. Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, тогда бы я сказал: “Это противник”

30.06 / Промпроизводство в Японии упало до минимума с начала 2013 года

20.08 / Зеленский: Если рядом с Крымом будет цветущая, успешная Херсонская область, его возвращение произойдет гораздо быстрее

04.10 / Киселев предложил судить Навального за клевету

27.09 / В столкновении автобуса и грузовика под Калининградом погибли семеро

22.08 / Guardian – «трата драгоценного времени» — в Брюсселе всё больше сомневаются в возможности договориться с Лондоном по брекситу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска