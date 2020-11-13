 

В России удаленных работников хотят обложить новым налогом

13.11.2020, 9:23, Разное

Такую инициативу выдвинули за рубежом. Собранные средства аналитики предложили направлять на поддержку работников, у которых нет возможности оставаться дома.

Для американцев, у которых средняя зарплата на удаленке составляет 55 тысяч долларов в год, налог в 5% будет означать десять долларов за рабочий день. Эта сумма сравнима с расходами, которые делает сотрудник на дорогу до работы и обратно, а также на питание в течение дня.

В Великобритании на удаленке работники получают 35 тысяч фунтов стерлингов в год. В сутки ему пришлось бы платить менее семи фунтов. В Германии плата составила бы 7,5 доллара в рабочий день.

Стратег банка Люк Темплман объяснил, что пандемия коронавируса угрожает доходам и здоровью сотрудников, у которых нет возможности трудиться из дома. По словам экономиста, удаленщики вносят в экономику меньший вклад, но получают больше выгоды. Именно поэтому их и предложено обложить новым налогом.

Примечательно, что в России, напротив, предлагают помогать удаленщикам с помощью возмещения их затрат на электроэнергию, амортизацию компьютера и прочие расходы, связанные с исполнением трудовых обязанностей. Ранее из-за опасной эпидемиологической ситуации в нашей стране руководителям учреждений и организаций предложили перевести своих работников на удаленку.



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