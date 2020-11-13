Родственники звезды фильма «Три плюс два» Кустинской забросили ее могилу

13.11.2020, 9:17, Разное

Могила советской актрисы Натальи Кустинской, снявшейся в фильме «Три плюс два», оказалась заброшенной. В передаче на телеканале «Россия 1» «Прямой эфир с Андреем Малаховым» продемонстрировали лежачий крест рядом с могилой артистки на Кунцевском кладбище.

Наталью Кустинскую похоронили в родственную могилу, где уже покоились ее отец Николай и сын Дмитрий, злоупотреблявший вредными веществами. Тут же похоронена мама артистки Мария Вдовенко, но ее имя на памятнике не указано.

Ближайшими родственниками Натальи Кустинской являются троюродные племянницы из Нижнего Новгорода и Самары. Они получили в наследство от тети роскошные апартаменты на Патриарших прудах, но вот могилу знаменитой родственницы, вероятно, перестали посещать. Стоит напомнить, что последние годы жизни Наталья Кустинская злоупотребляла алкоголем, а из жизни она ушла в 2012 году, находясь в полном забвении.