«Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска

13.11.2020, 9:08, Новости дня

Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», передает ТАСС.

Напомним, в октябре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.