 

«Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска

13.11.2020, 9:08, Новости дня

Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», передает ТАСС.

Напомним, в октябре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Китай предупредил о последствиях отказа сотрудничать с Huawei в сфере 5G

30.07 / Зеленский предложил ввести в Украине шесть новых государственных праздников

31.08 / Страны Балтии введут санкции против Лукашенко и других беларусских чиновников

08.09 / Лукашенко опроверг намерение выдать задержанных россиян Украине

25.07 / Эксперт не согласился с мнением США по российскому спутнику-инспектору

08.10 / Трамп: Байден не сможет быть президентом даже два месяца

26.06 / В результате наводнения в западных областях было подтоплено почти 14,5 тыс. домов – ГСЧС

28.08 / События в Белоруссии наложат свой отпечаток на европейскую геополитику

26.09 / Снаряд с отделяемой головной частью для «Торнадо-Г» впервые применили на учениях «Кавказ»

17.10 / Макрон назвал терактом убийство преподавателя в пригороде Парижа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска