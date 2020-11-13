«Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска
13.11.2020, 9:08, Новости дня
Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как сообщил источник в правоохранительных органах, самолет принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», передает ТАСС.
Напомним, в октябре министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что модернизация и ремонт тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 приобретает особую важность.
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