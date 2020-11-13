Депутат Госдумы резко раскритиковал высказывание Познера

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13.11.2020, 9:08, Новости дня

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин жестко раскритиковал высказывание телеведущего и журналиста Владимира Познера о Советском Союзе.

Познер заявил, что у СССР, на его взгляд, были «некоторые фашистские черты». В ответ на это Рашкин указал, что Познер «имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время», однако «сменилась конъюнктура, и он «переобулся» на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории», передает НСН.

«Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», – считает депутат.

Парламентарий добавил, что Познер либо не понимает «человеческих жертв» и «истинного героизма» советских людей, либо сознательно зарабатывает на «фальсификации истории».

По словам депутата, современные слова журналиста сильно отличаются от его риторики в советские годы.

«Я изучал его статьи, его поведение в советское время, умиление перед компартией, перед историей, перед революцией. Он «перевернулся» в одну минуту, лишь бы остаться на плаву», – заявил Рашкин.

Парламентарий также добавил, что высказывания Познера вызывают у него «отвращение».

Познер на выпады депутата отвечать не стал. При этом он высказался на своем сайте об отношении к коммунистам: «Что касается коммунистов, то были разные. Были люди очень достойные, были люди, которые жертвовали своей жизнью ради идеи, были люди совершенно выдающиеся, а были и подлецы, и мерзавцы, и так далее. То есть такие же, как все. Обобщать не стоит».

Ранее Владимир Познер сказал, за что осуждает СССР.



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