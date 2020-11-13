 

Филипп Киркоров поругался с помощниками на съемках новогоднего шоу

13.11.2020, 8:53, Разное

Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал на съемках новогоднего шоу, когда узнал, что ему привезли не ту фонограмму. Он матом ругал своих помощников, а Давид Манукян, который должен был петь с ним дуэтом, пытался от него спрятаться.
Руководство телеканала МУЗ-ТВ начало готовиться к новому году, организовав запись праздничного шоу, гостями которого станут звезды российской эстрады. Среди них будут присутствовать Филипп Киркоров и Давид Манукян, которые дуэтом исполнят песню «Ролекс».

Конфликт разгорелся, когда Филипп Киркоров узнал, что помощники предоставили ему не ту фонограмму. Он громко и эмоционально выяснял отношения с ними, а Давид Манукян, по словам очевидцев, старался не попадаться на пути певца, чтобы не столкнуться с его гневом.



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