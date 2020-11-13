 

Минобороны опубликовало видео воздушного боя истребителей Су-35С

13.11.2020, 8:48, Новости дня

Министерство обороны показало видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.

В описании ролика, размещенного на YouTube, говорится, что «летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии, отработав перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход из-под атаки авиации условного противника».

 

Отмечается, что экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С.



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