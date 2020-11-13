Назван мотив убийства женщины топором в ТЦ под Петербургом

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13.11.2020, 8:48, Новости дня

Знакомая убитой гражданином Белоруссии жительницы Ленинградской области рассказала об отношениях между жертвой и злоумышленником.

По словам собеседницы, женщина и подозреваемый находились в браке. При этом погибшая перебралась во Всеволожск из Молдавии.

«Она тут осела сразу, и он к ней приходил, добивался. Ей казалось, что это такая любовь. Когда он начал ее лупить, она тоже думала, что это просто страсти», – отметила подруга убитой в беседе с Пятым каналом.

В октябре женщина съехала от мужчины. Она рассказала знакомым об угрозах с его стороны. Подруга покойной считает, что муж не простил супруге ее успеха: она смогла самостоятельно открыть свой маникюрный салон.

«Он не мог смотреть на то, что она успешная и без него», – утверждает женщина.

Она уточнила, что все в окружении потерпевшей призывали ее «бежать от супруга», однако она пыталась «противостоять ему до конца».

«Просто до нее это не дошло, она думала, что это шуточки. Она думала – вот она, жизнь, любовь, страсть!» – заключила собеседница.

Напомним, в среду вооруженный топором мужчина убил женщину в торговом центре в городе Всеволожск Ленинградской области. Подозреваемый был задержан.



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