Слепаков посвятил Дзюбе стихотворение после скандала с интимным видео
13.11.2020, 8:48, Новости дня
Певец и шоумен Семен Слепаков решил поддержать Артема Дзюбу после публикации откровенного видео и посвятил футболисту стихотворение.
Слепаков на своей странице в Instagram заявил, что в поступке спортсмена нет ничего предосудительного.
«В целом, я, ребята, буду краток:
Дзюба – положительный герой!
У него один есть недостаток –
Непатриотический настрой!
Мужиков у нас в стране нехватка –
Уезжают бабы за кордон,
А у Дзюбы сила есть и хватка
Плюс еще – здоровый генофонд!» – написал Слепаков.
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Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотографии со словами поддержки в адрес футболиста. Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.
Бывший полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой сообщил газете ВЗГЛЯД , что у российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь.
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