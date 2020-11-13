За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 600 тыс. человек

13.11.2020, 8:35, Новости дня

По состоянию на утро 13 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразились 52 681 305 человек (+611,5 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1 292 279 человек (+9 тыс. за сутки), выздоровело 34 100 144.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 10 546 023, умерло 242 066, излечилось 4 051 256.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 683 916 заболевший, 128 121 умерший и 8 066 501 выздоровевший.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 5 781 582 человека инфицированы, 164 281 – умер, выздоровело 5 254 457 человек.

На четвертом месте Франция с 1 915 282 заболевшими и 42 599 умершими, на пятом Россия – 1 843 678 человек инфицированы, 31 755 умерли.

В Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии и Италии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Мексика и Перу приближаются к этому показателю.

Украина находится на 20-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.