 

Боевики на Донбассе за сутки четыре раза нарушили перемирие – штаб ООС

13.11.2020, 8:35, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Неподалеку от населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет”, – говорится в сообщении.

Провокации боевиков не представляли угрозы для украинских военных, поэтому они ответный огонь не открывали.

С начала новых суток российско-оккупационные войска один раз нарушили перемирие – в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Каменка. Боевики применили миномет калибра 82 мм. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/395398411645442/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. После этого были и другие потери среди бойцов ВСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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