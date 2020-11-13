National Interest – при Байдене Украина попытается переиграть Минский формат

13.11.2020, 8:30, Новости дня

Всё большее число украинских комментаторов и политиков говорят о необходимости пересмотра минских договорённостей. Кроме того, приближается смена власти в Белом доме, и Киев наращивает силы для новой попытки вернуть себе потерянные регионы. Однако, как пишет The National Interest, несмотря на растущее недовольство Киева минским форматом, даже при президентстве Байдена Украина вряд ли откажется от него в ближайшее время.



Reuters

Спустя несколько дней после объявления о том, что Джо Байден победил на президентских выборах в США, вооружённые силы Украины возобновили военные операции более чем в десятке горячих зон на территории Донбасса. Как пишет The National Interest, приближается смена власти в Белом доме, и Киев наращивает силы для новой попытки вернуть себе потерянные регионы.

Как отмечает издание, Байден всегда придерживался политики «отбрасывания» в отношении России, включая дальнейшую военную помощь Украине. Однако предыдущие пакеты военной помощи Украине преследовали исключительно оборонные цели. Ни Байден, ни представители правительства США никогда открыто не поддерживали попытки украинцев вернуть контроль над своими потерянными областями военным путем. Более того, это было бы нарушением Минских соглашений, подписанных Киевом, Москвой, ОБСЕ и двумя отколовшимися республиками. Формально во времена президентства Обамы и Трампа Вашингтон поддерживал Минский протокол, и нет никаких указаний на то, что во время президентства Байдена что-то изменится.

Однако в Киеве растёт желание пересмотреть некоторые положения Минского протокола. Всё большее число украинских комментаторов и политиков говорят о невозможности выполнить соглашения в их нынешнем виде. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что хотя Киев и поддерживает дух минских договорённостей, отколовшиеся регионы должны перейти под контроль Украины до проведения местных выборов.

Но несмотря на растущее недовольство Киева минским форматом, Украина вряд ли откажется от него в ближайшее время. Заместитель премьер-министра Украины Алексей Резников заявил в конце прошлого месяца, что соглашения «100 процентов невозможно» реализовать в указанном виде, но добавил, что Украина не может в одностороннем порядке отказаться от них без серьёзных международных последствий.