 

В Крыму оценили идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону

13.11.2020, 8:08, Новости дня

Идея депутатов Европарламента учредить пост спецпредставителя ЕС по крымскому региону явлется бесполезной псевдоинициативой, сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Очередная псевдоинициатива Европарламента не заслуживала бы никакого внимания, если бы не одно примечательное обстоятельство: в этот раз прозаседавшиеся евродепутаты выступили за учреждение поста спецпредставителя по Крыму, чья бесполезность и ненужность побьет все мыслимые достижения в книге рекордов Гиннесса», – цитирует РИА «Новости» Молохова. 

Ранее представительство Украины в ЕС сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. В документе речь идет об осуждении «незаконной аннексии» Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по «возвращению» полуострова, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу. 

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. Также он заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу. 

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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