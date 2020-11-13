Мнение: Прочь из Армении! К черту Карабах!

13.11.2020, 8:05, Разное

Дольше всего в своей истории Россия покоряла Кавказ, точнее – воевала с ним. В советской историографии принято обозначать “кавказскую войну” периодом 1817-1864 гг. (что уже более чем дохрена), но на самом деле все началось еще во второй половине 18 века, то есть “покорение Кавказа” – это наша “столетняя война” в полном смысле этого слова. За эти почти сто лет и мы положили немеряно казаков, егерей, вольноопределяющихся и господ офицеров, и самих жителей Кавказа сотнями тысяч, вырезая их порой целыми аулами. Там были свои легендарные герои с обеих сторон – генерал Ермолов, поручик Лермонтов, имам Шамиль, шейх Мансур… Происходили даже целые переселения народов – например, чуть ли не полмиллиона черкесов и абадзин под давлением царских войск предпочли переселиться в Турцию!

В общем, всё у Лермонтова, который там, на Кавказе, и погиб:

Попарно цепь стоит вдали;

Штыки горят под солнцем юга.

Вот разговор о старине

В палатке ближней слышен мне;

Как при Ермолове ходили

В Чечню, в Аварию, к горам;

Как там дрались, как мы их били,

Как доставалося и нам.

Видя такое невероятное упорство России в “замирении” Кавказа (так это тогда называлось), можно было бы подумать, что Кавказ представлял для царской империи невероятную ценность, что это была прям какая-то драгоценная жемчужина в короне российских монархов… А на самом деле нет. Наоборот: главный прикол в том, что сам по себе Кавказ был России вообще нахрен не нужен!

Нет, его можно было бы, конечно, прихватить, если бы он сам падал в руки; но воевать из-за него 80 с лишним лет?! Нести большие потери, отвлекать войска, иметь постоянную головную боль из-за него – ЗАЧЕМ? Ведь реально там НИЧЕГО нет. Не было в 19 веке, ничего существенного не нашли и сейчас. Это же горы! Природа довольно скудная, горцы дикие (во многом и до сих пор), никаких залежей ЧЕГО-НИБУДЬ не имеется. Лазить туда-сюда вверх-вниз? Для туризма хорошо, но опять же – в плане уникальности, высоты и крутости Кавказ тоже уступает почти всем прочим, более знаменитым горным массивам. И плюс (точнее – минус) – отсутствие религиозного сопряжения: РИ была страна все ж христианская, а почти все тамошние племена были мусульманские. Что ж с бусурманами делать? Зачем они России?

Кавказ абсолютно не стоил таких усилий по его покорению, но ему “повезло” в том смысле, что он оказался НА ПУТИ экспансии России в Закавказье. Россия хотела на Юг; она хотела иметь возможность ударить “в тыл” Турции – своего извечного соперника, и заодно опереться на маленькие, но все ж близкие христианские царства по ту сторону Кавказских гор – Грузинское и Армянское. Беда была в том, что дорога шла только через Кавказ, и почти сразу стало понятно, что без усмирения диких горцев никакого нормального сообщения с взятыми “под российскую протекцию” царствами наладить не удастся. В итоге российский медведь 80 лет тянулся через дупло – Военно-Грузинскую дорогу – к меду, при этом постоянно отмахиваясь от полчищ мелких, но довольно чувствительно жалящих пчел, ос, шершней и прочих летающих насекомых.

Хотя, положа руку на сердце – какой это был мед? Мед долгое время казался тоже довольно относительным в плане сытности и вообще нужности. Ну Грузия, ну, Армения… Да, защитили единоверцев – дело хорошее. Но что еще?

И вот тут все вышло почти как в сказке – упорство по проникновению в Закавказье оказалось не просто вознаграждено; с ним России внезапно выпал натуральный джек-пот! Причем – вкусить плодов удалось еще до конца бесконечной Кавказской войны: в 1859 году в небольшом городке Баку был построен первый керосиновый завод. А месторождения нефти там были обнаружены еще раньше. После этого дело пошло – бакинские месторождения сто раз окупили все затраты на покорение Кавказа. Если взять Великую Отечественную войну – львиная доля всего топлива, которым заправляли советские танки и лендлизовские “виллисы” со студебеккерами, была из бакинской нефти!

Потом, правда, через 100 лет после победы РИ в Кавказской войне, азербайджанец (!) Фарман Салманов нашел для всех советских нефть в Сибири, основной центр добычи переместился туда; а с 1991 года и весь Азербайджан вместе с изрядно уже подопустевшими бакинскими промыслами от нас ушел в свободное плавание. С Грузией, которую русские отряды ходили защищать от турок еще в 18 веке, мы рассорились уже больше 10 лет как, “дружба” у нас сохраняется только с Арменией – у которой, кроме озера Севан, ничего нет (как, собственно, и не было никогда).

И вопрос, собственно, теперь остается только такой: а зачем мы там? Что мы там делаем?

Да, Россия в свое время “покорила” Кавказ (и с тех пор его содержит). Да, она взяла “под российскую руку” два как бы родственных – по вере – христианских царства, Грузию и Армению – и бережно пронесла их почти 150 лет, держа в горсти и не давая упасть. Однако с тех пор они почувствовали себя самостоятельными, захотели воли, сказали, что ничего не боятся, заставили себя отпустить.



Армянская открытка 2015 года к “освобождению Шуши”

А теперь-то что? Мы СОДЕРЖИМ все эти кавказские “республики” (бюджет Дагестана, насколько я помню, на 90% состоит из дотаций из Центра, с остальными ситуация такая же или хуже), и мы теперь ЗАЩИЩАЕМ республики ЗАкавказские, точнее – одну из них, самую маленькую и слабую – но при этом и самую гордую и независимую.

Все-таки интересно – а какой смысл в этом? Чего ради столько счастья?

Да, на днях у нас – точнее, у Путина – случился очередной громкий тактический успех: он сумел победить в чужой войне – войне между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Теперь благодаря этой “победе” у России будут стоять войска не только в Армении (где у нас военная база), но и в Азербайджане (где мы теперь “миротворцы”).

Успех налицо; но какова стратегия? Дальше-то что? Даже на такой элементарный вопрос, как – кто будет оплачивать эту новую “миссию” Российской армии в Закавказье – ответа нет. Отсутствие ответа предполагает, что он однозначен – сама же Россия и будет оплачивать. В том числе и жизнями своих солдат.

Зачем? Какой в этом смысл? Что Россия делает в Закавказье, среди НЕЗАВИСИМЫХ республик? Выполнять жандармские функции между армянами и азербайджанцами, ненавидящими друг друга – это что у нас, карма такая?

Я раньше опасался известной страшилки – дескать, если мы уйдем из Закавказья, туда придет Турция, потом начнет распространять свой пантюркизм, потом захватит (“раскачает”) республики Кавказа, потом полезет к нам в Поволжье… А сейчас думаю – какая ерунда! Во-первых – зачем Турции лезть НА СЕВЕР? Что ей там ловить, если мы 150 лет НИЧЕГО не можем оттуда выжать?

Во-вторых – у Турции же будет та же проблема, которая была у России при обратном движении на Юг: ей тоже придется как-то “замирять Кавказ”. И это вовсе не простая задача для не очень-то богатой Турции, учитывая, что ВСЕ гордые горцы не имеют на самом деле ни шиша и привыкли все получать от “Центра”. Турция хочет стать сама Центром для них? Да флаг ей в руки, нам останется только перекреститься!

Совершенно нет никакого резона нам опять пастись в тех краях – снова там таская каштаны из огня абсолютно непонятно для кого и чего ради. Валить оттуда бы надо как можно скорее – не только забирая “миротворцев”, но и базу эту “военную” эвакуируя из “независимой Армении” к чертовой матери! Тем более, что сами они предоставляют нам чудесный шанс. Свергли Пашиняна? Преисполнены боевого духа? Хотят дезавуировать перемирие и воевать с азербайджанцами до последнего армянина?! МОЛОДЦЫ! ВПЕРЕД!

Надо уводить оттуда всё и всех – тем более, что есть такой шикарный предлог. Какие вообще у нас есть основания вмешиваться в спор двух горячих НЕЗАВИСИМЫХ республик?? Да никаких. Мы им кто? А они нам?

Лучше бы перевернуть, наконец, эту кавказскую страницу русской истории. Вместе с Закавказьем. Когда они придумают, чем могут быть нам полезны – пусть приходят.