Максима Галкина раскритиковали за снимок в домашнем лифте

13.11.2020, 7:53, Разное

Российский юморист Максим Галкин сфотографировался в домашнем лифте, оборудованном в их с Аллой Пугачевой особняке. «Лифтолук» артист опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте, после чего он столкнулся с неоднозначной критикой.

Пользователи Сети упрекнули Максима Галкина за то, что тот хвастается роскошью перед публикой. Подписчики юмориста искренне не понимали, зачем афишировать наличие домашнего лифта, и для чего он нужен в трехэтажном доме.

Однако некоторые пользователи Сети отметили, что пара все свои заработки потратила на благоустройство дома, а не прожигание жизни. Они могли потратить все деньги в казино, но вместо этого построили замок с домашним лифтом.