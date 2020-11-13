В Москве уточнили правила проведения новогодних корпоративов

13.11.2020, 7:48, Новости дня

Гости новогодних корпоративов в Москве, численность, которых может быть не более 50 человек, должны будут носить маски и перчатки, снимая их только за столом, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«Любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований: ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и так далее, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23.00. Если будут нарушения при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников и так далее, то последуют административные наказания вплоть до приостановки деятельности такой организации», – передает ТАСС слова Данчикова.

Он отметил, что граждан могут штрафовать за отказ от использования средств индивидуальной защиты, а заведения – за несоблюдение требований по обеспечению социальной дистанции, обработке поверхностей, несоблюдение требований по ограничению времени проведения мероприятия. Как отметил Данчиков, гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению, а также соблюдать социальную дистанцию.

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц, по закону, составляет 4 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. рублей, а если нарушение повторное – их работу могут приостановить на срок до 90 суток.

«Контрольные мероприятия проводятся уполномоченными органами правительства Москвы, Роспотребнадзором и полицией в постоянном режиме. Проверки проводятся в кафе, ресторанах, магазинах, торговых и развлекательных центрах, общественном транспорте, фитнес-центрах, театрах, кинотеатрах и других общественных пространствах», – напомнил Данчиков.

Напомним, в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00.