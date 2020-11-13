 

Байден победил в колеблющемся штате Аризона

13.11.2020, 7:48, Новости дня

Демократ Джозеф Байден одержал победу на президентских выборах в США в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков), сообщила телекомпания CNN.

По оценкам CNN, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а действующий президент, республиканец Дональд Трамп – 49,1% голосов, передает ТАСС.

Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов.

Между тем суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней. В американском штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США также пересчитают вручную.

Напомним, Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры.

Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США.

Портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Назначен новый мэр Риги

18.08 / Сын погибшего Захарова назвал наказание для Ефремова

21.10 / Гривна подорожала по отношению к доллару и подешевела к евро

16.08 / Разработаны новые методы исследования алмазов

24.06 / Лукашенко пообещал россиянам: «Победим, выстоим»

27.09 / Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

29.06 / Начались испытательные полеты Boeing 737 MAX

30.06 / Внешний вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ

08.10 / США обещали оставить в Афганистане к 2021 году только 2,5 тыс. военных

10.07 / Синоптики предупредили о формировании смерчей на юге европейской части России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска