Сын Сергея Зверева намерен через суд заполучить долю в его квартире

13.11.2020, 6:53, Разное

На российского стилиста Сергея Зверева в суд намерен подать собственный сын. Он собирается отсудить долю в его квартире, а супруга Зверева-младшего хочет получить моральную компенсацию за оскорбления со стороны знаменитости.

Несколько лет назад Сергей Зверев повздорил со своим сыном. Он хотел сделать из него публичного человека и даже растил его в таком духе, но наследник отказался от этой идеи в пользу тихой жизни. Кроме того, в жены он выбрал девушку, которая Звереву-старшему совсем не понравилась.

Стилист нелестно выражался в адрес Юлии, назвав однажды ее «уголовницей». Теперь она собирается подать на него в суд, чтобы тот «прикрыл свой рот». Однако не только невестка, но и сын хочет судиться с отцом за долю в его квартире. Первый аналогичный суд принял в разбирательствах сторону Сергея Зверева. Юлия уверена, что в тот раз стилист обманул судью, предоставив недостоверные данные.