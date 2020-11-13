 

В Карелии создали бутафорский концлагерь, куда будут привозить школьников

13.11.2020, 6:50, Разное

На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом сообщает ГТРК «Карелия».

Скриншот сюжета

Планируется, что бутафорский лагерь примет первых школьников в декабре, их будут привозить туда на выходные. Для них подготовят программу «Патриотические выходные».

При создании лагеря использовались декорации фильма «Весури», посвященного малолетним узникам финских лагерей. В сюжете телеканала отмечается, что в «лагере» уже возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки.

Созданием музея и бутафорского лагеря в Карелии занимается фонд «Открытые возможности». Для этих целей он получил президентский грант.

Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, где проходила часть съемок, рассказывало издание «Север. Реалии». Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки. «Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием», — отмечала историк Елена Такала.

Источник: Новая газета



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