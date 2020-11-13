Украинский политик решил внести залог за арестованного крымчанина

13.11.2020, 6:48, Новости дня

Украинский политик, экс-председатель Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль намерен внести залог за арестованного в Херсоне сотрудника крымского «Черноморнефтегаза» Николая Федоряна, задержанного по обвинению в госизмене, сообщил правозащитник Александр Талипов.

Федорян был задержан 7 ноября на украинском пункте пропуска «Каланчак». Его обвиняют в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), мужчина арестован до 5 января 2021 года, передает «Коммерсант».

«Ярый националист, генерал-лейтенант украинской милиции в отставке Геннадий Москаль внесет за своего бывшего подчиненного, действующего сотрудника крымского «Черноморнефтегаза» Николая Федоряна около 1,6 млн гривен (более 4 млн руб.) залога. Его задержали при попытке вернуться в Крым после получения украинского загранпаспорта. Примечательно, что экс-сотрудники украинских правоохранительных органов, ныне работающие в «Черноморнефтегазе», скидываться на залог коллеге отказались», – сообщил Талипов, ссылаясь на свои источники.

Федорян с 2005 по 2011 год работал заместителем начальника и начальником милиции общественной безопасности МВД Украины в Крыму.

По информации следствия, Москаль содействовал российским силовикам в организации обысков и конвоировании крымских татар, которые позже были осуждены за участие в деятельности запрещенных на территории РФ экстремистских организаций.

Ранее Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в «сотрудничестве с российскими спецслужбами».