Макрон оставил послание в музее Де Голля, но снова запутался в правописании

13.11.2020, 6:35, Новости дня

Эммануэль Макрон допустил грамматическую ошибку, оставляя отзыв в гостевой книге музея Шарля Де Голля, пишет Le Point. Как отмечает обозреватель Марк Фурни, хорошо образованный лидер Франции уже не впервые «колеблется» в вопросах правописания. Удивительно, что присутствовавшая рядом супруга и бывшая учительница французского Брижит не дала совет или не поправила своего «легкомысленного» супруга, замечает журналист.



Reuters

«Ах, эта ловушка гостевых книг… Оставить след в историческом месте по-прежнему предписывается правилами, однако при условии, что вы мало-мальски владеете грамотой, особенно если ваша подпись имеет престиж», — замечает обозреватель Le Point Марк Фурни. По словам автора, президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось узнать об этом на собственном опыте во время чествования генерала Шарля Де Голля по случаю 50-летия со дня его смерти. Как передаёт журналист, после посещения могилы генерала, Макрон отправился в бывшую резиденцию Де Голлей в Ла-Буассери, превращённую сегодня в музей. «Безошибочный маршрут, если не считать ошибки в правописании, оставленной им в гостевой книге», — замечает обозреватель.

«Пятьдесят лет спустя многолетняя память о генерале де Голле остаётся источником вдохновения для нашей нации, нашей республики. Пусть его места, его выбор помогут нам найти следы, которые позволИМ нам выстроить наши действия ради Франции», — написал Макрон, допустив ошибку в согласовании глагола «позволить» с существительным «следы». На взгляд автора, хотя эту неточность можно счесть извинительной, она всё же выглядит неподобающей в таком месте, особенно со стороны столь выдающегося посетителя. «Неизвестно, какой была реакция присутствовавшей на месте Брижит Макрон: бывшая учительница французского языка, очевидно, знает учебник вдоль и поперёк и могла бы дать совет, если не поправить, своего легкомысленного мужа», — замечает журналист.

Et une magnifique faute de conjugaison de @EmmanuelMacron dans le petit mot qu’il a laissé à La Boisserie aujourd’hui ! pic.twitter.com/xrXIw7MCIw

— Jérôme Besnard (@jeromebesnard) November 9, 2020

Как напоминает автор, это уже не первый раз, когда Эммануэль Макрон, в целом культурный человек, «колеблется» в правилах правописания. Можно вспомнить видео, снятое во время подготовки выступления президента для саммита «Большой семёрки» в Биаррице в прошлом году: президент спрашивал у своего окружения, нужно ли в одном из предложений текста его речи множественное число, на что сразу получил категорическое «нет».

Совсем недавно Макрон также дал повод для «шпилек» в свой адрес, употребив в послании к школьникам числительное «тысяча» во множественном числе, в то время как во французском оно всегда используется в единственном.

Тем не менее журналист предлагает президенту не расстраиваться: он не первый из лидеров Франции, кто был замечен в не слишком скрупулёзном обращении с французским языком. Жак Ширак был известен своим вольным отношением к льезонам, а Николя Саркози предпочитал разговорный язык, часто проявляя «некоторую гибкость» в отношении к синтаксису и грамматическим правилам. Что касается Франсуа Олланда, то некоторые твиты Елисейского дворца его эпохи остались в памяти как нагромождение грубейших ошибок. И хотя вина за них лежала на сотруднике службы связей с общественностью, «немного вычитки никогда не повредит», заключает Фурни.