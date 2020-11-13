Хореограф Мигель назвал скверным характер Аллы Пугачевой

13.11.2020, 6:17, Разное

Российский хореограф Мигель признался, что у Аллы Пугачевой весьма скверный характер. Он это понял за время сотрудничества с ней на «Фабрике звезд» имени певицы, ему сложно и неприятно вспоминать о том периоде, кроме того, более он не собирается работать с ней.

Продюсер Сергей Шестеперов, выступающий под псевдонимом Мигель, ранее уже высказывался о скверном характере Аллы Пугачевой, по его словам, позволявшей себе слишком много на съемках «Рождественских встреч». Однако автору YouTube-канала PEOPLETALK он описал подробности сотрудничества с Примадонной.

Так, они работали вместе на «Фабрике звезд Аллы Пугачевой». И хотя период их сотрудничества был коротким, Мигелю хватило понять, что в студии «происходила жесть». Певица часто отчитывала артистов, стоявших с опущенной головой. А по завершению работы она даже не поблагодарила Шестеперова за сотрудничество, хотя все остальные коллеги по проекту сделали это.