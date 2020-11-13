Мнение: Не бойцы

13.11.2020, 6:10, Разное

Ну вот, и Каспаров вслед за Гуриевым заявил, что не собирается возвращаться в РФ, так как опасается за свою свободу. Финал очередной “политической карьеры” – весьма предсказуемый.

Не хочу показаться пророком, но лично мне с Каспаровым все стало ясно давно – еще где-то в середине “нулевых”, из-за личного впечатления. Тогда были еще настолько баснословные времена политической свободы, что в клубе “Билингва” проходили дебаты и встречи с политиками (дебаты, кстати, частенько вёл малоизвестный молодой человек по фамилии Навальный).

И вот на одну такую встречу, которая была как раз с Каспаровым, попал и я. Почти случайно – зашел встретиться с другом. И послушал. Каспаров выступал легко, красиво, умно, клеймил режим. Потом предложил задавать вопросы. И один вопрос был примерно такой: “Вот вы сейчас клеймите режим, клеймите коммунизм. А ведь поднялись вы как раз при коммунистах, в 80е. Когда, вы считаете, было легче жить – тогда или сейчас?”

Каспаров как-то сбился, задумался – а потом ответил, несколько кривовато улыбаясь, что ему было легко жить всегда. Всё, мол, было замечательно в 80е, да и сейчас все идет хорошо, очень интересное время.

И вот тут я ему неожиданно для себя поверил. Поверил в то, что он именно так все и воспринимает: тогда было здорово, и сейчас неплохо. Я к тому времени уже поднаторел в организации встреч с избирателями и в обучении кандидатов вести себя с народом – и научился видеть, когда человек говорит “от души”, а когда пытается что-то “изобразить” на публику.

Это вот такой тип восприятия жизни у удачливого человека – как некой постоянной веселой “движухи”, перфоманса. Как шахмат, в которых очень интересные события происходят на 64 клетках под тобой, ты в этих событиях как бы участвуешь, ты ими управляешь, но сам сидишь НАД ними и получаешь бездну удовольствия от “борьбы”.

В чем отличие шахмат от, например, бокса. Шахматисты сами очень любят говорить, скажем, о том, как они “агрессивно” играют, что они приносят “жертвы”; один из популярных комментаторов шахматных турниров вообще так и сыплет кровавыми метафорами, например “сегодня на турнире вовсю лилась кровь” – имея в виду, что многие партии завершились результативно, а не ничейным исходом. Но вся эта “кровь” – условная. Если бы шахматисты при каждой своей “жертве” легкой фигуры получали увесистый удар по почкам, жертве ладьи – в скулу, а ферзя – в челюсть – уверен, число приверженцев “комбинационного стиля” резво устремилось бы к нулю…

Каспаров как раз, будучи шахматным чемпионом, слыл ярым адептом комбинаций и очень агрессивным игроком. Однако он не учел, что политика по своей сути, и особенно в России, все-таки гораздо ближе к боксу, чем к шахматам. Боксеры тоже бывают умными, тоже проводят комбинации, но расплачиваются за ошибки в расчетах они собственной физиономией.

Вот такая откровенная грубость, естественно, пришлась Гарри не по вкусу. Говорят, что он реально “сломался” пару лет назад, когда его ненароком – вроде бы почти случайно! – “замели” во время какого-то митинга в милицейский “воронок”, применяя силовые приемы, а потом еще и продержали в кутузке. “Сидел” чемпион меньше суток – но и этого оказалось абсолютно достаточно.

И можно ли его за это осуждать?! Я думаю – нет. Просто российская политика, на самом-то деле, не терпит отношения к себе как к игре. Это не игра и даже не бокс – это бой без правил. Можно, конечно, сидя перед монитором на уютном диване, важно поджать губы и настучать на клаве, что, мол, политику в России не надо бояться тюрьмы, скорее, наоборот – тюрьма оппозиционного политика легитимизирует в глазах народа, позволит ему стать “своим” не для узкой московской тусовки, а для действительно широких народных масс… “Не пострадаешь за народ – не станешь популярным!”

Это всё, может, и так. Но ведь из российской тюрьмы можно и не выйти – и с этим тоже никто не будет спорить. И подхватить туберкулез или отбитые почки – в тюрьме тоже легче легкого. И всё это – всерьез, а не понарошку. А ведь есть еще бутылки из-под шампанского, которые наши менты взяли моду использовать вовсе не как тару для жидкостей!

Так что осуждать Каспарова, Гуриева и всех еще, кто за ними последует… Пусть это сделает тот, кто сам отсидел “за народ” лет 5-10 – им можно. Нам – нельзя.

Вопрос, правда, остается – где ж все-таки брать для российской ПОЛИТИКИ тех, кто все-таки сможет? Нужна ведь не только решимость и душевная готовность играть ВСЕРЬЕЗ – неплохо было бы, чтобы и ум имелся не хуже каспаровского. Дела-то ведь скоро закрутятся серьезные, а на всех этих игровиков-шахматистов, мальчиков-удачников – надежды никакой… (2014)