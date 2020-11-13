Азербайджан счел заявление своего посла о сбитом Ми-24 неуместным

13.11.2020, 6:08, Новости дня

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление азербайджанского посла в РФ Полада Бюльбюль оглы в связи с трагическим инцидентом с российским Ми-24.

Гаджиев подчеркнул, что «комментарий посла по этому вопросу неуместен». При этом в Баку считают, что «такого рода случай не может нанести вреда связам Азербайджан–Россия». Кроме того, Гаджиев заявил, что «высказывания посла Азербайджана в РФ о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы». Помощник президента указал, что главы азербайджанских дипмиссий «и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны» и политике, которую проводит глава государства Ильхам Алиев, передает «Азертадж».

Напомним, посол Азербайджана в РФ Полад Бюль-Бюль оглы заявил, что выводов по инциденту с российским Ми-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол. МИД РФ предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений. В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.