Мнение: “Передовой шведский опыт”

13.11.2020, 6:05, Разное

Financial Times разоблачает "передовой шведский опыт" борьбы с коронавирусом, который так расхваливали весной.

Швеция признала ошибочным собственный прогноз о том, что осенью ситуация с коронавирусом в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин. Вопреки надеждам на коллективный иммунитет, в Швеции сейчас больше случаев заражения, госпитализаций и смертей в пересчете на душу населения, чем у соседей

Агентство общественного здравоохранения Швеции признало неверным собственный прогноз развития второй волны коронавируса в стране в сравнении с соседями, сообщает Financial Times.

Шведские власти рассчитывали, что отказ от существенных ограничений во время первой вспышки заболевания весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает повторному подъему заболеваемости осенью. Но на практике все оказалось иначе.

Число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране, утверждает FT. В столице страны Стокгольме каждый пятый тест оказывается положительным — это может означать, что вторая волна еще больше распространена, чем показывает официальная статистика, пишет газета. Весной агентство здравоохранения прогнозировало, что благодаря выработавшемуся иммунитету осенью ситуация с COVID-19 в Швеции будет лучше, чем в Финляндии и Норвегии, которые весной сдерживали распространение вируса с помощью карантина . Но теперь оно признает: в Швеции сейчас больше случаев заражения, госпитализаций и смертей в пересчете на душу населения, чем в соседних государствах.

«Мы видим, что и во многих других странах Европы, которые вводили карантин весной и установили его снова сейчас, тоже наблюдается большое увеличение [числа случаев заражения], — отметила сотрудница агентства Сара Бифорс. — Похоже, что если у вас было много случаев весной, то будет и много случаев сейчас. Мы не знаем, почему так происходит».

«Пока что стратегия Швеции оказывается поразительным провалом. Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет» , — сказала вирусолог Лена Эйнхорн, которая активно критикует выбранный правительством подход. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в разговоре с FT отметил, что это «большая загадка» — у кого был иммунитет к COVID-19, а у кого не было. Он продолжает настаивать, что коронавирус — «это надолго», а потому важно иметь устойчивую стратегию, которая будет работать на протяжении месяцев или даже нескольких лет.

Швеция по-прежнему воздерживается от карантина или обязательных мер: например, не заставляет людей носить маски за пределами больниц. Агентство здравоохранения лишь выпускает рекомендации по соблюдению социальной дистанции, гигиены рук и переходу на удаленную работу, пишет FT. В некоторых регионах, в которых живут более чем две трети населения, людям рекомендовали воздержаться от физических контактов вне семьи, избегать многолюдных мест и торжеств и не ездить на общественном транспорте. «По традиции, наши законы основаны на добровольных мерах. Мы продолжим придерживаться этого пути и ожидаем, что все люди в Швеции последуют этим рекомендациям», — заявила FT Сара Бифорс.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Швеции к 12:00 мск 12 ноября было зафиксировано 166 707 случаев заражения коронавирусом и 6082 летальных исхода. В Норвегии — 26 511 и 285 случаев соответственно, в Финляндии — 18 345 и 365. В Дании зафиксировано 58 466 инфицированных и 753 умерших.

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/413627-porazitelnyy-proval-shveciya-priznala-oshibkoy-svoy-prognoz-o-vtoroy – цинк

Что скажут эксперты, призывавшие весной равняться на Швецию?

С Белоруссией и Бразилией все стало понятно несколько ранее, особенно с Бразилией.

Но вот адепты "шведского пути" держались до конца.

В то время, как в соседних Финляндии и Норвегии, дела на деле обстоят куда как лучше, хотя их никто особо и не пиарил.