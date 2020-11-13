 

Мнение: Про игры школьников в концлагере

13.11.2020, 5:55, Разное

В Карелии построили бутафорский концлагерь, где воссоздали жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Возвели дощатые бараки, пулеметные и смотровые вышки….

ГТРК «Карелия» рассказал, что по выходным в концлагерь будут привозить школьников. И, как заявила руководительница фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова, они будут «…на протяжении всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться».

Недоумеваю. Дети будут играть в концлагере? Хоть и в бутафорском? Кто-то будет в роли узников, кто-то в роли надзирателей?

Полностью согласен с местным историком Еленой Такала, которая заявила: «Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием».

К слову, концлагерь возведен  фондом  «Открытые возможности»  на президентский грант в размере 2,8 млн рублей.

Источник: Ирек Муртазин



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