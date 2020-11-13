Бывший педиатр напала с молотком на ребенка в Краснодаре

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13.11.2020, 5:48, Новости дня

В Краснодаре возбудили уголовное дело против местной жительницы, которая напала с молотком на школьника возле лицея, сообщил мэр города Евгений Первышов.

«Возле лицея № 4 бывшая завкафедрой педиатрии Медакадемии напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. За ребенка вступилась случайная прохожая, молоток сумел вырвать одиннадцатиклассник», – сообщил Первышов на своей странице в Telegram.

По его словам, жители и руководство лицея сообщили, что женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей.

Мэр города сообщил, что обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Такая ситуация, по его словам, длится уже довольно долго. Соседи жалуются, что женщина и ранее вела себя агрессивно, иногда ее видели с топором в руках.

«Ситуация будет под личным контролем. Речь идет о безопасности детей. Обязательно нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи», – добавил он.

В пресс-службе управления МВД РФ по Краснодару сообщили, что по факту происшествия возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, передает «Интерфакс».

Полицейские установили личность нападавшей, изъяли и приобщили к делу молоток, которым она угрожала школьнику. К расследованию привлечены психиатры. Они рассматривают вопрос о помещении фигурантки на стационарное лечение.

В пресс-службы полиции отметили, что ранее после жалоб граждан и по инициативе полиции женщину уже отправляли на лечение в специализированное медучреждение.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области родители «изгоняли из сына бесов». Они объяснили, что скрутили ребенка для его же безопасности во время приступа.



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