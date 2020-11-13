Бабушка стрелка из Нижегородской области умерла в больнице

13.11.2020, 5:48, Новости дня

Получившая огнестрельные ранения бабушка 18-летнего Даниила Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское Нижегородской области, умерла в больнице.

«Пациентка скончалась сегодня, 12 ноября, в 10.45. Медицинский персонал больницы сделал все возможное для спасения пациентки, но, к сожалению, полученные ею ранения были практически несовместимы с жизнью», – сообщили РИА «Новости» в региональном минздраве со ссылкой на администрацию областной клинической больницы имени Семашко.

Два других пациента, которые также были ранены при стрельбе, выписаны из медучреждения.

12 октября 18-летний Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. 13 октября тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.

Источник в правоохранительных органах заявил, что Монахов купил медицинскую справку на оружие: «Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие». В СК сообщили, что он наблюдался у врача из-за депрессии.