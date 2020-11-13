 

Мнение: Украденные голоса

13.11.2020, 5:25, Разное

В Штатах между тем идет разбирательство с фальсификацией на выборах. Трамп заявил, что система Доминион, на которой было основано электронное голосование, украла у него сотни тысяч голосов, попросту переписав их как поданные за Байдена.

Всего же, как заявляет Трамп, по всей стране у него было украдено 2,7 млн голосов.

Пока это все, конечно, вопли потерпевшего и рукомашество после драки. Заниматься подобной вопиющей проблемой нужно было до, а не вместо выборов. Но если у Трампа есть доказательства посущественнее клавиши Капс-Лок, то определенные шансы в разбирательстве в Верховном суде у него есть. Здесь, скорее всего, ситуацию можно подвести под федеральное преступление, а значит – юрисдикции именно Верховного суда будет достаточно, чтобы повлиять на результаты подсчета. Тем более, что Трампу нужно пересчитать голоса не по всем штатам, а по нескольким. Их, конечно, много, но все возможно.

Правда, даже победа в юридическом поле не снимает другую проблему – силовой ресурс демократов и их готовность к мятежу. В любом случае противники сдаваться не собираются и пленных брать – тоже. Война будет идти до полного и окончательного разгрома врага.

Источник: Эль Мюрид



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