Мнение: Украденные голоса

13.11.2020, 5:25, Разное

В Штатах между тем идет разбирательство с фальсификацией на выборах. Трамп заявил, что система Доминион, на которой было основано электронное голосование, украла у него сотни тысяч голосов, попросту переписав их как поданные за Байдена.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Всего же, как заявляет Трамп, по всей стране у него было украдено 2,7 млн голосов.

Пока это все, конечно, вопли потерпевшего и рукомашество после драки. Заниматься подобной вопиющей проблемой нужно было до, а не вместо выборов. Но если у Трампа есть доказательства посущественнее клавиши Капс-Лок, то определенные шансы в разбирательстве в Верховном суде у него есть. Здесь, скорее всего, ситуацию можно подвести под федеральное преступление, а значит – юрисдикции именно Верховного суда будет достаточно, чтобы повлиять на результаты подсчета. Тем более, что Трампу нужно пересчитать голоса не по всем штатам, а по нескольким. Их, конечно, много, но все возможно.

Правда, даже победа в юридическом поле не снимает другую проблему – силовой ресурс демократов и их готовность к мятежу. В любом случае противники сдаваться не собираются и пленных брать – тоже. Война будет идти до полного и окончательного разгрома врага.