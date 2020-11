Мнение: Украденные голоса

В Штатах между тем идет разбирательство с фальсификацией на выборах. Трамп заявил, что система Доминион, на которой было основано электронное голосование, украла у него сотни тысяч голосов, попросту переписав их как поданные за Байдена.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020