 

ЕС продлил санкции против Венесуэлы на год

13.11.2020, 5:08, Новости дня

Европейский союз продлил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе оружейное эмбарго, на год, об этом говорится в заявлении Совета Евросоюза.

«Совет сегодня продлил режим санкций ЕС против Венесуэлы на один год, до 14 ноября 2021 года. Это решение было принято в свете продолжающегося политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Венесуэле, когда постоянные действия подрывают демократию, верховенство закона и уважение прав человека», – цитирует ТАСС заявление Совета ЕС.

Напомним, 21 сентября США объявили о новых санкциях против Мадуро. Также Вашингтон потребовал от Брюсселя не вести переговоры с президентом страны Николасом Мадуро.



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