YouTube отказался от подборки самых популярных видео за год

13.11.2020, 5:08, Новости дня

В 2020 году YouTube не будет размещать видеоролик Rewind («Перемотка») – подборку самых популярных видео за год, сообщил видеохостинг.

YouTube публиковал Rewind – нарезку фрагментов наиболее популярных записей уходящего года – с 2010 года. Как сообщил видеохостинг, это был «шанс что-то отметить вне зависимости от того, нравится он вам или нет, как в 2018 году». Однако «2020 год выдался совсем иным», поэтому публикацию Rewind в YouTube считают «неуместной» и «пропустят» подборку «в этом году», передает ТАСС.

В 2018 году Rewind стал худшим видео в истории роликов YouTube. Зрители остались недовольны тем, что в обзор не включили звезд сервиса, зато уделили внимание актеру Уиллу Смиту, телеведущим Джону Оливеру и Тревору Ноа.