 

Пушков поддержал требование Роскомнадзора к Google разблокировать «Украина.ру»

13.11.2020, 4:48, Новости дня

Роскомнадзор поступил абсолютно верно, потребовав от Google разблокировать доступ на канале YouTube к расследованию «Украина.ру» о крушении МН-17, сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, американские сетевые компании вводят цензуру в США, например, блокируя твиты президента США Дональда Трампа и посты его сторонников. «Но с этим пусть разбирается конгресс США. В РФ же эти компании должны действовать по нашим законам и нормам», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. 

«Роскомнадзор поступил абсолютно верно, потребовав от Google восстановить доступ на канале YouTube к расследованию «Украина.ру» о гибели МН-17. Пора перейти к решительному пресечению таких шагов, фактически вводящих цензуру», – написал Пушков в своем Telegram-канале Пушков.

Он также сообщил, что тема блокировки российских сайтов и материалов сетевых изданий со стороны Google и других западных платформ уже обсуждалась на заседаниях и «круглых столах» комиссии Совета Федерации по информационной политике и комитета по конституционному законодательству с участием руководства Совета по правам человека, МИД РФ и руководителей СМИ.

«Политическая цензура в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны западных сетевых компаний недопустима – таково общее мнение. И мы будем ее пресекать. Здесь надо больше определенности и решительности с нашей стороны. В РФ зарубежные сетевые компании должны играть по нашим правилам», – подчеркнул Пушков.

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от американской компании Google разблокировать доступ к материалам сетевого издания «Украина.ру». В ведомстве подчеркнули, что американская компания вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. 



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