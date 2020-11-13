Версия: Египет и Греция создали в тылу у Эрдогана антитурецкий альянс?

13.11.2020, 4:48, Разное

Египетский лидер фельдмаршал ас-Сиси совершил визит в Грецию, где главы двух стран обсудили вопрос противостояния Турции в Восточном Средиземноморье. Каир и Афины и раньше были настроены совместно сорвать планы турок по перекройке морских границ в регионе. Теперь же, когда все внимание Эрдогана приковано к Карабаху, в тылу у него сформировался прочный антитурецкий фронт.

Президент Египта фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси в среду нанес визит в Грецию по приглашению своей коллеги Катерины Сакелларополу. Это был первый официальный визит ас-Сиси в Грецию, хотя прочный альянс двух стран сложился еще пять–шесть лет назад – вскоре после того, как фельдмаршал захватил власть в Египте. На повестке переговоров ас-Сиси с Сакелларополу, а также с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом оказалась общая борьба с соседней Турцией.

Перед началом беседы Сакелларополу предупредила, что с президентом Египта намерена обсудить «эскалацию турецких агрессивных действий и правонарушений». В свою очередь египетский гость подтвердил, что в вопросе «территориальных споров и провокаций» в Восточном Средиземноморье он выступает на стороне Греции. Забавно, что такие слова, как «Турция», и уж тем более «Эрдоган», в официальных речах ас-Сиси не упоминались, но они явно подразумевались.

«Мы обсудили события в нашем регионе и проведение кое-кем политики, которая противоречит международному сообществу, и мы договорились совместно бороться со всеми теми, кто хочет угрожать миру. Мы также договорились укреплять оборонные отношения», – рассказал по итогам переговоров Ас-Сиси.

Мицотакис напоследок выразил своему собеседнику признательность «за важную роль Египта как маяка умеренного, истинного ислама». «Особенно в такие времена, как сегодня, когда определенные силы пытаются сделать ставку на религиозность», – сказал греческий премьер.

Как известно, лидер Египта давно уже превратился в принципиального противника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он последовательно сопротивляется экспансии Турции на всех направлениях, где это возможно – особенно острым был конфликт в соседней Ливии, где ас-Сиси и Эрдоган несколько лет вели прокси-войну. Турция снабжала оружием и военными инструкторами правительство Фаиза Сараджа, которое окопалось в Триполи, а Египет снабжал всем необходимым войска фельдмаршала Халифы Хафтара, которые более года тщетно пытались взять Триполи штурмом.

Что касается Средиземного моря, то еще в 2015 году Египет, Греция и Кипр первый раз договорились о разграничении морских границ в Средиземноморье. Продолжением этой сделки стало новое соглашение о частичной демаркации исключительных экономических зон между 26-м и 28-м меридианами, которое Греция и Египет заключили три месяца назад. Как выразился глава МИД Греции Никос Дендиас, это соглашение позволяет отправить «в мусорное ведро» меморандум Турции и Ливии о разделе участка Средиземного моря около греческих островов Крит, Карпатос и Родос. Одновременно египтяне и греки учредили в регионе эксклюзивную экономическую зону (ЭЭЗ), причем к этому договору присоединилась также Италия.

Анкара тогда заявила, что не признает греко-египетское соглашение, после чего военные обеих стран объявили в конце августа о проведении маневров в восточной части Средиземного моря, между Кипром и Критом, что поставило страны на грань военного конфликта, притом что обе они сохраняют членство в НАТО. Затем Турция направила свое исследовательское судно Oruc Reis («Оруч Реис») в сопровождении группы боевых кораблей для сейсмической разведки на греческом шельфе близ острова Кастелоризо. Как раз в день визита ас-Сиси Турция вновь оповестила, что продлевает период сейсморазведки Oruc Reis до 23 ноября.

«Что примечательно: еще лет семь назад, когда в Египте правил идеологический союзник Эрдогана президент Мурси, турки не поднимали вопроса о демаркации морских границ в Средиземноморье, – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Виктор Надеин-Раевский, главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова. – Вопрос раздела акватории поднялся после – когда были обнаружены крупные месторождения газа сначала на шельфе Израиля, а потом – Египта. Тогда начались исследования и на шельфе Кипра. Турция ранее подписала Конвенцию ООН по морскому праву. В соответствии с которой у нее нет никаких прав на зоны кипрского шельфа, где теперь, однако, турки ведут разведку газа. На этих островах тысячелетиями жили греки, а не турки».

«Греция всегда, исторически проявляла большой интерес к Египту. У них значительный объем взаимной торговли. Но, конечно, главный фактор, который объединяет Грецию и Египет, – это противостояние Турции. Выстраивается естественный альянс, – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. – Как известно, у Афин сейчас обострился конфликт с Анкарой, вплоть до угрозы военного столкновения. Дело в том, что Турция наращивает активность по всем азимутам, претендует на значительные участки Восточного Средиземноморья».

Недавно Анкара разделила его акваторию, подписав договор с прозападным правительством Ливии во главе с Фаизом Сараджем. «Договор вызывает тревогу практически у всех соседей по региону. Для Греции, Кипра и других стран такой расклад неприемлем. У Египта и Турции отношения тоже крайне враждебные, – говорит Кортунов. – При этом у Афин есть и другие важные причины противостоять Турции – вроде потока нелегальных мигрантов, которые постоянно рвутся в Евросоюз через греческую границу».

В любом случае, похоже, ас-Сиси выбрал удачный момент для укрепления антитурецкого фронта. В США власть уже, судя по всему, переходит в руки Джозефа Байдена, который, будучи кандидатом на пост президента, требовал усилить нажим на Анкару. С другой стороны, основное внимание Эрдогана сейчас приковано к Карабаху, где он пытается добиться для своей страны статуса миротворца, чтобы узаконить присутствие своих военных в спорном регионе.

В то же время влияние Эрдогана в Ливии тоже, возможно, начинает ослабевать. Как ранее сообщил ТАСС египетский дипломатический источник, глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж посетил на днях Каир с необъявленным визитом. Хотя сам президент ас-Сиси, насколько известно, с ливийским гостем не встречался, его принял шеф разведки Египта Аббас Камель. В центре внимания были мирные переговоры, которые Сарадж с лета ведет с Хафтаром. Еще полгода назад представить себе такой визит было невозможно, поскольку союзники Египта, войска Хафтара, штурмовали Триполи, пытаясь свергнуть Сараджа. По убеждению дипломата, политики из Триполи теперь пытаются устранить серьезные разногласия с Каиром, осознавая его «влияние на урегулирование ливийского кризиса».

Что касается возможностей Эрдогана расшатывать обстановку внутри самого Египта через свою пятую колонну, то от нее давно уже ничего не осталось, напоминают эксперты. «Движение ихванов («Братьев-мусульман)» во главе с Мурси, едва добившись власти, быстро утратило популярность. Когда военные свергли Мурси, это не вызвало массового протеста.

С тех пор широкой агентуры у Турции в этой арабской республике практически не осталось»,

– отметил тюрколог газете ВЗГЛЯД. Единственная идея, которую Эрдоган может предложить народу Египта, – неоосманизм, говорит востоковед. «Но арабы не хотят вручать руководство своей политикой Эрдогану. Бедность в Египте зашкаливает, как всегда, но все же военная администрация проводит социальные программы, направленные на защиту самых уязвимых слоев народа. А ихваны ничего не могут предложить, кроме религиозного экстаза», – сказал эксперт.

По словам Надеина-Раевского, фигура ас-Сиси сегодня устраивает все этнорелигиозные общины Египта: в отличие от Эрдогана, фельдмаршал подчеркивает светский характер своего режима.