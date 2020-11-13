В Одессе не собираются вводить “карантин выходного дня”

13.11.2020, 4:40, Новости дня

В Одессе продолжит действовать “оранжевый” уровень эпидемической безопасности, Об этом 12 ноября сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, видео опубликовано на YouTube-канале городского совета.

“По состоянию на сегодня Одесса продолжает находиться в “оранжевой” зоне. Никаких дополнительных ограничений [по “карантину выходного дня”] городская и областная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения “оранжевой” зоны, которые комиссия приняла 15 октября”, – заявил Тиховский.

ВИДЕОВидео: Думская, 1 / YouTube

11 ноября Кабинет Министров Украины решил ввести в стране “карантин выходного дня”. Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин может продлиться до 31 декабря этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль при этом отметил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека. В Одесской области с начала вспышки зафиксировали 30 704 случая заражения, из них за последние сутки – 663.