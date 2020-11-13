 

Зеленский и Ермак госпитализированы с COVID-19, в Украине новый рекорд по случаям коронавируса. Главное за день

13.11.2020, 4:40, Новости дня

Новый рекорд по COVID-19

В Украине впервые с начала эпидемии зафиксировали 10 057 новых случаев COVID-19 за сутки. За все время эпидемии в Украине заболело 500 865 человек, выздоровело 227 694 человека; умерло 9145.

Зеленского и Ермака госпитализировали

Президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, которые болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализировали в клиническую больницу “Феофания”.

Суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков

Международный арбитражный суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате российскими военными кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и членов их экипажей в Черном море в ноябре 2018 года.

Скандал с “Эпицентром”

После объявления “карантина выходного дня” 11 ноября торговая сеть “Эпицентр” выставила пост в Facebook о том, что она объявляет 72-часовую пятницу. 12 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его возмутила эта публикация.

Вечером сеть заявила, что в выходные будет работать только с онлайн-заказами, но в будние дни работу магазинов продлят до полуночи. В МВД отметили, что полиция будет следить за соблюдением карантина в торговой сети.

РФ вводит санкции из-за дела об отравлении Навального

Россия введет санкции против руководства Германии и Франции в ответ на санкции, введенные из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Конкретные фамилии и должности людей, подпадающих под ограничительные меры, он не назвал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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