Локдаун в Украине введут после запуска протоколов сортировки больных COVID-19 – Радуцкий

13.11.2020, 4:40, Новости дня

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил, что в Украине не исключают введения локдауна.

Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

“Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения и автоматом локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого спасать, а кого – нет, это катастрофа для страны”, – пояснил он.

Радуцкий сказал, что объявление весеннего локдауна помогло избежать пиковой нагрузки и подготовить медицинскую систему. Но еще один локдаун украинская экономика не выдержит, добавил он.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов признавал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине близка к катастрофической. В случае, если заполнение больничных коек достигнет 100%, придется применять активацию протоколов медицинского сортирования с приоритетом предоставления медицинской помощи больным с большими шансами на выживание, говорил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести в стране “карантин выходного дня”. Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года. “Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.