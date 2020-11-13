Небензя заявил о понимании Байденом необходимости продления СНВ-3

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13.11.2020, 4:08, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал возможную смену власти в США в контексте Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Его спросили, стоит ли в случае победы Джо Байдена на выборах президента США ждать подвижек в вопросе продления СНВ-3. Небензя в ответ заявил, что возможный приход «демократической администрации» в Белый дом «не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами». Однако постпред РФ подчеркнул, что «Байден понимает необходимость продления ДСНВ – это факт», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Байден всегда поддерживал договоры, ограничивающие размещение и применение вооружений, причем сам приложил руку к СНВ-3. В МИД РФ при этом заявили, что сроки переговоров по СНВ-3 не связаны с выборами в США.



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