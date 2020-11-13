Мнение: Что мы знаем о “Доминионе”?

13.11.2020, 4:05, Разное

– Что мы знаем о "Доминионе"?

– Он пытался изменить наши выборы и был пойман (с) Дональд Трампа

PS. Доминион – электронная система подсчета голосов действующая на выборах в США.

PS2. Помимо использования системы для вбросов голосов за Байдена и вычитания голосов за Трампа в результате "случайных сбоев", "Доминион" обвинияют в том, что система связана с Фондом Клинтонов и и рядом структур Джорджа Сороса.

Плюс о мертвых душах в Пенсильвании:

В графстве Аллегейни прогнозируемое количество избирателей старше 90 составляет приблизительно 3 500 человек. Реальные избиратели старше 90 на этих выборах? 11 654. Что здесь происходит?

Это некоторые из тех, кто голосовал в Пенсильвании.

840 были от 101 года и старше

39 пережили Гражданскую войну

45 человек родились в 1800-х годах.

Только в Филадельфии фраза «значимый доступ» приводит к тому, что наблюдатели от президента Трампа находились так далеко, что им приходилось пытаться использовать бинокль для наблюдения, и даже этого было недостаточно, чтобы увидеть подсчет бюллетеней.

https://twitter.com/PhillyGOP – цинк