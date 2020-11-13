 

Мнение: Что мы знаем о “Доминионе”?

13.11.2020, 4:05, Разное

– Что мы знаем о "Доминионе"?
– Он пытался изменить наши выборы и был пойман (с) Дональд Трампа

PS. Доминион – электронная система подсчета голосов действующая на выборах в США.
PS2. Помимо использования системы для вбросов голосов за Байдена и вычитания голосов за Трампа в результате "случайных сбоев", "Доминион" обвинияют в том, что система связана с Фондом Клинтонов и и рядом структур Джорджа Сороса.

Плюс о мертвых душах в Пенсильвании:

В графстве Аллегейни прогнозируемое количество избирателей старше 90 составляет приблизительно 3 500 человек. Реальные избиратели старше 90 на этих выборах? 11 654. Что здесь происходит?
Это некоторые из тех, кто голосовал в Пенсильвании.
840 были от 101 года и старше
39 пережили Гражданскую войну
45 человек родились в 1800-х годах.
Только в Филадельфии фраза «значимый доступ» приводит к тому, что наблюдатели от президента Трампа находились так далеко, что им приходилось пытаться использовать бинокль для наблюдения, и даже этого было недостаточно, чтобы увидеть подсчет бюллетеней.

https://twitter.com/PhillyGOP – цинк

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / У задержанной в аэропорту Регины Тодоренко нашли пистолет

12.09 / Мнение: Про завтрашний тест

16.08 / Глава Башкирии приостановил работы у подножия шихана Куштау

13.11 / Мнение: Связь с фигурой

31.07 / Вырвать с мясом

06.09 / Специалисты перечислили противопоказания при употреблении груш

01.09 / Первые плоды: резидентство АРЗФ получит морской порт “Витино” под началом инвестора Кенеса Ракишева

02.07 / Личное: Боня — за деньги

08.10 / Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко

31.07 / Джиган случайно рассекретил возлюбленного Ольги Орловой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска