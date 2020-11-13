 

«Калашников» захотел производить продукты питания и медизделия

13.11.2020, 3:48, Новости дня

Концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию своего товарного знака для производства продуктов питания и медицинских изделий, следует из документа на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Товарный знак концерн намерен зарегистрировать по трем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): фармацевтические препараты, медицинские приборы и продовольственные товары, передает «Коммерсант».

После регистрации товарного знака «Калашников» сможет производить аппараты ИВЛ, лекарства и БАДы, аппаратуру и изделия для медицинских и ветеринарных целей. Кроме того, концерн намерен производить продукты питания, в частности колбасные изделия, масло, консервы, соки и многое другое.

Ранее концерн «Калашников» за день до форума «Армия-2020» представил несколько новинок, в том числе корабль на воздушной подушке «Хаска-10», который был разработан по заказу Минпромторга.



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