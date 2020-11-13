 

Протестующие в Ереване направились к зданию Службы нацбезопасности

13.11.2020, 3:48, Новости дня

Участники акции протеста оппозиции в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, направляются к зданию Службы национальной безопасности.

Отмечается, что протестующие собрались в четверг у здания Института древних рукописей «Матенадаран». Там состоялся короткий митинг, в ходе которого звучали призывы к отставке премьер-министра, передает РИА «Новости».

Как сообщил на митинге вице-спикер парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян, «недееспособная власть должна уйти, чтобы было возможно создать новые условия и возможности для выхода из сложившейся ситуации».

Затем митингующие направились к зданию СНБ, где содержатся десять лидеров оппозиции, передает RT.

 

Ранее сообщалось, что полиция в Ереване начала разгон акции оппозиции у театра оперы, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Несколько сотен человек собрались у театра оперы, они скандируют «Никол – предатель» и призывают дератифицировать соглашение по Нагорному Карабаху. Полицейские взяли митингующих в кольцо, затем начали разгонять их.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.



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