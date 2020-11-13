Выборы 3 ноября объявлены самыми безопасными в истории США

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13.11.2020, 3:48, Новости дня

Состоявшиеся 3 ноября выборы стали самыми безопасными в американской истории, заявили участники координационного правительственного совета по инфраструктуре выборов в США.

Заявление было размещено Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре (CISA) министерства внутренней безопасности США. В нем говорится, что сейчас в США «проверяют и перепроверяют весь избирательный процесс до подведения итогов». В штатах, где «имеются близкие результаты» голоса «будут пересчитаны». Указано, что имеются «бумажные свидетельства каждого голосования». Как подчеркивается в заявлении, данный «процесс позволяет выявлять и исправлять любые ошибки», нет «свидетельств того, чтобы какая-либо система удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо сфальсифицировала», передает ТАСС.



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