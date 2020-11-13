Дипломаты уточнили правила полетов на Кипр из России

13.11.2020, 3:08, Новости дня

Российские туристы с возобновлением авиарейсов на Кипр не смогут посещать республику, сообщили в посольстве РФ в Никосии.

«Регулярные авиарейсы возобновляются, будут производиться раз в неделю. В связи с эпидемиологической ситуацией правила проезда из РФ на Кипр остаются прежними – в республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты. Туристы пока в эту категорию не входят», – приводит ТАСС сообщение из посольства.

«По информации авиакомпании «Аэрофлот», с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) – Ларнака – Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09.50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки – 13.50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании», – сообщило дипломатическое представительство в Facebook.

В дополнение к этой информации посольство особо обращает внимание авиапассажиров на то, что «правила въезда на территорию Российской Федерации и на территорию Республики Кипр остаются без изменений».

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. С 15 октября российские авиакомпании получили возможность выполнять полеты на Кубу и в Сербию. С 1 ноября из РФ возобновила авиасообщение и с Японией.