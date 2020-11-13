 

Испания выдала РФ обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей финансиста

13.11.2020, 3:08, Новости дня

Испания выдала РФ финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму более 4 млрд рублей, сообщила в пресс-служба Генпрокуратуры.

«В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Елисеев в период с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге в составе организованной группы разработал план по хищению средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания». Он использовал акционерное общество «УК «Норд-Вест Капитал», Елисеев лично курировал схемы по переводу денег в Испанию.

«В результате преступных действий Елисеева организациям «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания» причинен ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей», – заявили в Генпрокуратуре.

Также Испания выдаст РФ  обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков Эгидиюса Татарунаса.

Ранее подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали с Кипра в Россию.



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