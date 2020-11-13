 

США пожаловались на ущерб экономике от алюминиевой фольги из России

13.11.2020, 3:08, Новости дня

Импорт алюминиевой фольги из ряда стран наносит серьезный ущерб экономике США, сообщила американская Федеральная Комиссия по международной торговле.

Как сообщила комиссия, есть «обоснованные свидетельства» того, что американская промышленность «серьезно пострадала» из-за импорта алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. Эта фольга, предположительно, «продается в США по заниженной стоимости», передает ТАСС.

Комиссия намерена к 23 декабря определиться с предварительным решением относительно введения компенсирующих пошлин, к 8 марта – антидемпинговых пошлин. Расследование ведется с конца сентября, оно было начато из-за обращения ассоциации американских производителей алюминия.

В октябре сообщалось, что Соединенные Штаты изучают возможность установления новых пошлин на импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. В 2018 году президент США Дональд Трамп вводил пошлины на импорт стали и алюминия в США.



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