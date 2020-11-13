Дежурный врач «Новой» — о коронавирусе у детей

13.11.2020, 2:55, Разное

Стоит ли паниковать?

Самурай твердо держит

ларингоскопа клинок

Где ж была маска твоя?

Кто бы мог подумать, что такая невидимая дрянь может так сильно разрушить привычный мир!

Сегодня у меня не осталось знакомых или знакомых знакомых, кто бы не похоронил кого-то из семьи в этом году. Конечно, человек ко всему привыкает, но все равно — вроде бы без настоящей войны как-то странно.

Новомодный ковид умудрился поразить тело, душу, экономику и вообще все, до чего добрался.

На сегодня есть доказательства, что этот вирус способен поражать практически все системы организма, вот только непонятно, кому выпадет этот сектор «приз» на барабане.

Как-то с самого начала стало понятно, что дети болеют меньше и легче. Эти данные стали быстро накапливаться, подтверждая предположение.

На сегодняшний день есть консенсус, что скорее всего у детей до 9 лет меньше ACE2-рецепторов, которые являются входными воротами для вируса. В результате просто количество вирусов, поражающих организм, меньше. Кроме этого, дети по-другому отвечают на вирус, у них реже возникает цитокиновый шторм, меньше тромбозов, хотя лабораторные данные часто показывают повышенные печеночные ферменты, повышенный D-мер, CRP, ESR, прокальцитонин, миоглобин, креатинин киназа и т.д. у них в крови повышенный уровень печеночных ферментов, CRP, ESR, прокальцитонина, миоглобина, креатининкиназы и т.д.

Дети составляют 22% населения США и только 8,7 % заболевших ковидом (SARS-CoV-2). Я полагаю, что статистика относительно детей пропорциональна примерно везде в мире. Чем больше больных в целом, тем больше больных детей тоже.

Понятно, что нас накрыла вторая волна, значительно более сильная, чем весной, но отношение числа заболевших детей к числу заразившихся взрослых осталось примерно таким же.

Не надо забывать, что количество тестируемых на ковид людей, включая детей, несравненно больше, чем было весной.

У детей описан синдром, про который сначала думали, что это синдром Кавасаки, но постепенно поняли, что это скорее мимикрия другого похожего синдрома. Данный синдром, вызванный ковидом, называется «MIS-C синдром» (мультисистемный воспалительный синдром у детей). В самом названии — ответ на вопрос. Мультисистемный — это когда вовлечены сердечно-сосудистая система, почки, система кроветворения, печень, кожа, слизистые, неврологическая система.

Это серьезное осложнение, таких больных лечат в отделениях интенсивной терапии.

По счастью, оно редкое. Большинство детей болеют легко или вообще без симптомов. Интересно, что если у взрослых вирус передается в основном воздушно-капельным путем, то у детей он тоже так передается, но в меньшей степени, зато обнаруживается в их стуле иногда до нескольких недель.

За последние девять месяцев мы научились если не лечить сам ковид, то по крайней мере предотвращать и лечить осложнения от него. Результат не замедлил сказаться — смертность снизилась. Правда, это слабое утешение для тех, кому довелось забирать тело родственника или близкого человека из больничного морга.

Что надо помнить родителям: дети с хроническими заболеваниями (особенно с астмой, диабетом, ожирением, нарушением иммунитета) находятся в группе риска. Они, как правило, болеют тяжелее, и у них могут появиться осложнения.

Я вижу много детей с эпилепсией, у которых судороги, хорошо контролируемые лекарствами, снова возникают, спровоцированные ковидом.

Самое, пожалуй, неприятное в детском ковиде — это то, что мы точно не знаем последствий перенесенной инфекции.

Многие авторитетные эксперты пишут, что скорее всего нам понадобится как минимум два года, чтобы сделать какие-то выводы насчет долгосрочных последствий перенесенного ковида у детей.

Я уверен, что у подавляющего большинства детей не будет большой разницы по сравнению со множеством других вирусных инфекций, которыми наши дети достаточно регулярно болеют.

И все же на войне как на войне.

Я уже привык, что резидент, докладывая больного, сообщает, какой пациент — ковид-позитивный или ковид-негативный.

Три дня назад меня позвали проконсультировать четырехлетнюю девочку, поступившую с судорогами из интерната для больных детей. У нее глобальная задержка развития, хромосомная аномалия, трахеостома, гастростома и эпилепсия. Эпилепсия хорошо контролировалась, а тут вот девочка снова «засудорожела». Я осмотрел ребенка, сделал назначения и, уже выходя из палаты, спросил резидента: «А что это она у вас подкашливает?» — «Не знаю, посмотрим, вроде при поступлении ковид-негативная была», — ответил он.

На следующий день резидент подошел и сказал: «Доктор, извините, пришел второй тест на ковид — положительный».

Ну, хоть я и не был в полной ковидной экипировке, но теперь маска, очки, халат — это новая малоприятная реальность для всех.

Ничего, будем жить!

Мне хотелось бы напомнить, что мы имеем дело с респираторной инфекцией, а значит, социальная дистанция и маски — по сути, единственная действенная защита, помогающая снизить риск заражения. По моему мнению, человек без маски в пандемию — или плохой человек, или неумный, или и то и другое вместе.

Человек в маске думает о других, человек без маски либо думает только о себе либо не думает вовсе.

Уже есть вакцина, мы на финишной прямой.

Берегите себя. Обидно будет подорваться на мине на пути из Берлина где-то в Праге.

Майк Мирер

дежурный врач «Новой газеты», США