 

В Беларуси умер 31-летний участник протестов. Накануне его избили силовики

13.11.2020, 2:40, Новости дня

В Минске (Беларусь) 12 ноября умер участник протестов Роман Бондаренко, которого накануне поздно вечером доставили в больницу скорой медицинской помощи после задержания силовиками. Об этом сообщает TUT.BY.

Сестра Бондаренко сообщила, что потерпевшего в “очень тяжелом состоянии” доставили в реанимационное отделение, он был в коме.

“Его оперировали несколько часов, все это время он был без сознания. Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в больницу и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто – мы не знаем”, – сказала сестра Бондаренко.

На “Площадь перемен” пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы и скорбели, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт силовиков, сообщает NEXTA.

13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что имя Романа впишут “в историю новой Беларуси как имя героя”.

“Мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными”, – сказала она.

По информации “Комсомольской правды”, на улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, сообщает издание.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Аэромобильный госпиталь МЧС РФ прибыл в Бейрут

13.08 / Президенты четырех стран призвали Лукашенко отказаться от насилия

18.10 / Живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае

27.08 / В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

06.07 / Космонавт рассказал, чем пахнет космос

25.06 / Milliyet – новые интересы Турции вызывают трения в НАТО

07.07 / АКРА: пандемия подтолкнула мир к низкоуглеродной модели бизнеса

24.10 / Названа вероятная причина взрыва на танкере в Азовском море

03.09 / Ученые предложили закрыть водоемкие производства Крыма

29.07 / Пушков поддержал расширение Россией инструментария экономических санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска