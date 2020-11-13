«Алмаз – Антей» опроверг заявления прокуратуры Нидерландов по делу MH17

13.11.2020, 2:08, Новости дня

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» опроверг заявление голландской прокуратуры о том, что компания не направила ответ по назначению экспертов в рамках расследования дела о крушении MH17.

«Алмаз – Антей» опровергает заявление голландской прокуратуры о ненаправлении ответа концерном в рамках расследования крушения MH17 в июле 2014 года. 4 сентября в адрес следственного судьи в Нидерланды в ответ на ходатайство об оказании правовой помощи было направлено электронное письмо с информацией о назначении наших экспертов по расследованию, а 21 сентября было получено подтверждение от следственного судьи о получении нашего письма и установлении контактов», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

В концерне подчеркнули, что оба этих письма есть в их распоряжении.

В ходе состоявшихся в четверг слушаний по катастрофе малайзийского самолета голландский прокурор Манон Риддербекс заявила, что следственный судья пока не назначил экспертов концерна «Алмаз – Антей» для дальнейшего расследования по делу MH17, так как российская сторона не ответила на его запрос. По ее словам, что касается дальнейшего расследования для установления места возможного запуска ракеты, «мяч лежит на стороне российских властей», а расследование характера повреждений самолета зависит от защиты.

Напомним, авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия РФ представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.